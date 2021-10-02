Ağrı'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Ağrı'da bir araçta yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin ele geçirildi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir araçta yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Araçta 6 paketin içerisine gizlenmiş 6 kilo 360 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücü E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder
Spor Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Aziz Sancar Şans Oyunları Demir Çelik Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:51:16. #1.12#