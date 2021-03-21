Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

21.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:18
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

AĞRI'da 2 kamyonetin kundaklanması ve bir de tehdit mektubunun bırakıldığı olayla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

AĞRI'da 2 kamyonetin kundaklanması ve bir de tehdit mektubunun bırakıldığı olayla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez Fatih Mahallesi'nde 19 Mart gecesi meydana gelen olayda, 06 BKT 266 plakalı kamyonet ile 25 FN 531 plakalı kamyonet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası iki kamyonet de kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan kamyonet sahiplerinden Abbas Güngör'e yakılan araçların yanında bir de tehdit notu bırakıldı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA ARAÇLAR YANARKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ ÇIKTIAğrı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki aracın kundaklanması olayına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda isimleri açıklanmayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yakılan araçların yanına bırakılan notun yazıldığı değerlendirilen bir kalem ile evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden birinin telefonunda yapılan incelemede ise araçların yakıldığı anda çekilen görüntülerin terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesine servis edildiği tespit edildi.

Gözaltına alınanlardan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da araç kundaklama olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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