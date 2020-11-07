Ağrı'da annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi
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Ağrı'da annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

07.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:39
Ağrı'da annelere

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi noktasında Ağrılı annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Halk Eğitim Merkezinde Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminere ilişkin Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tanıtımını yaptığı " En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyası kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarında; uyuşturucu ile mücadelede; annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması ve annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılması ile çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlığının büyük oranda önüne geçilmesinin hedeflenmesi amacıyla; Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde annelerimize yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri düzenlenerek bilgilendirme yapılmıştır." - AĞRI

Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi
Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi
Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi
Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi
Ağrı'da annelere 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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