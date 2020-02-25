Ağrı'da aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Ağrı'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattıKent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
25.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:02
Ağrı'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın da etkisini arttırmasıyla tipiye dönüşen yağış, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. - AĞRI
Kaynak: İHA