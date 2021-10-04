Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

AĞRI (Bültenler) - Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporcuların katıldığı kortej yürüyüşü Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir stadyumunda gerçekleşti.

Kortej yürüyüşüne; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Cemil Budak;

Gençlik ve Spor Bakanlığımız,Spor Genel Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" bu yıl 04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlanacak. İlimizde de 'Amatör Spor Haftası Etkinlikleri' kortej yürüyüşümüzüsizlerinkatılımı ile başlattık.

Amatör Spor Haftasının amacı; çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 7 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz.

Program; Güreş,Taekwondo ve Kick Boks branşlarının gösterileri ile devam etti.

Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:31:10. #1.17#