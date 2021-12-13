Ağrı'da amatör futbol maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da Tutak Spor ile Diyadin Gençlerbirliği Spor arasında oynanan maç, uzatma dakikalarında çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Ağrı Amatör Futbol Ligi 4. hafta müsabakasında Tutak Spor, sahasında Diyadin Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı.

Diyadin Gençlerbirliği Spor'un 2-1 üstünlüğüyle devam eden maçın 90+2. dakikasında bazı taraftarlar tel örgüleri aşıp sahaya girdi.

Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında darp edilen orta hakem Serkan Duru ve konuk takımdan bir futbolcu yaralandı.

Maçın tatil edilmesine neden olan olaylar sırasında sahada yaşananlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, Tutak Sporlu futbolcuların maçın hakemine saldırarak sahadan çıkardığı, bazı taraftarların da tel örgülerden atlayarak sahaya girdiği görülüyor.

Hakem Duru'nun maç sonrası hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

AA / Abdullah Söylemez - Spor Haberleri

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