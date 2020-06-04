Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
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Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi

Ağrı'da çocukken merak saldığı aktarlık hayalini gerçekleştiren Nurhayat Delikara, doğada bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan çeşit çeşit bitkileri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
04.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:49

Ağrı'da çocukken merak saldığı aktarlık hayalini gerçekleştiren Nurhayat Delikara, doğada bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan çeşit çeşit bitkileri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Ağrı'nın Yavuz Mahallesi'nde açtığı dükkanda şifalı bitkiler, bitkisel yağlar ve karışımlar satarak Ağrı'nın tek kadın aktarı olan Nurhayat Delikara, şehirdeki erkek aktarlara rakip oldu. Gelen müşterilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı siparişler de alan işletme sahibi Delikara, özellikle kadınların daha çok ilgisini çeken cilt bakım ürünleri sattığını ve kısa süre önce açtığı dükkanının kadınlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

"Ağrı'da ilk kadın aktar olduğum için çok gururluyum"

Çocukluğundan beri bitkilere ilgisi olduğunu belirten işletme sahibi Nurhayat Delikara, "Çocukluğumdan beri çok meraklıydım. Daha sonra alternatif tıpla ilgilenmeye başladım. Bitkilerin çok faydalı olduğunu gördüm. Kendi kendimi evde geliştirdim. Türk Dili ve Edebiyatı okudum. Eski Türklerde neler yapılırdı bu konuda kendimi geliştirdim. Üniversite okuyacaktım, olmadı. Çok istiyordum dışarıdan okuyup bitirmeyi, kendi ayaklarım üzerinde durmayı. Hayalimdi. Evde de bitki çayları hazırlıyordum. Eve gelen misafirler 'abla dükkan aç, sen yaparsın' diye bana destek oldular. Bu işi yaptığım için kadınlar daha çok seviniyor. İnşallah bütün kadınlar destekçim olur. Ağrı'da ilk kadın aktar olduğum için çok gururluyum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Eşimin, çocuklarımın, akrabalarımın desteğiyle geldim buralara" ifadelerine yer verdi.

Kendi hazırladığı bitki karışımlarıyla Behçet hastalığını yendiğini söyleyen Nurhayat Delikara, "Behçet hastalığım vardı, ilaç kullanıyordum. Onları kestim. Kendi hazırladığım karışımlarla bu hastalığı yendim. Doktorlar bile şaşırdı" şeklinde konuştu.

"Alternatif tıp dediğimiz yardımcı olacak bir tedavi biçimi"

Aralarında, kuvvet macunları, yüz maskeleri, ağrı giderici kremler, iştah artırıcı kremlerin bulunduğu birçok ürün çeşidiyle her yaştan insanın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Nurhayat Delikara, yıllarca alternatif tıpla ve bitkilerle ilgili okuduğu kitapları kendi tecrübeleriyle birleştirerek vatandaşlara aktarıyor. İlaç kullanmak istemeyen insanların, alternatif tıbbı yardımcı olacak bir tedavi biçimi olarak kullanabileceğini söyleyen Delikara, "Tıp tabi ki her zaman başta geliyor. Önce doktorlarımız, Allah onlardan razı olsun. Alternatif tıp dediğimiz yardımcı olacak bir tedavi biçimi. Bazı insanlar baş ağrısı için her zaman ağrı kesici içmez ama bir bitkinin çayı ile rahatlar. Kendi çocuklarım bile kullanıyor bir zararı yok. Bu yüzden aktar açmayı çok istedim inşallah Rabbim yolumu açık eder. İnanıyorum Ağrı da bana destek verecek. Kadınlar destek verecek. Kadınlarımız bir aktara gidip de bir erkekle rahat bir şey konuşamıyor. Bir şey soramıyor. Kadın olduğum için rahat soruyorlar. Bazen televizyonlarda da görüyoruz. Kimyasallardan uzak olarak alternatif tıpa yönelebilirler. Ben yıllardır alternatif tıpla ilgili kitaplar okuyorum. Bitkilerin ne işe yaradığı ile ilgili kitaplar okuyorum" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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