Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eski Van Caddesi'nde A.K. ile akrabaları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.K'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği B.B, S.B, M.B. ile olay esnasında yoldan geçen kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan A.K. ile 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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