Ağrı'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
İlçenin Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti.
Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman