Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret

Ahilik Haftası münasebetiyle, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, Ticaret İl Müdür Vekili M. Şakir Pelit, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları başkanları ve temsilcileri, Vali Dr. Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Ahilik Haftası münasebetiyle, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, Ticaret İl Müdür Vekili M. Şakir Pelit, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları başkanları ve temsilcileri, Vali Dr. Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, "Hayatını kazanmak için sanatını ortaya koyan zanaatkarların ve toplumumuza hizmet sunan esnafın Anadolu toplumunda önemli bir yeri bulunmaktadır. Esnaf ve zanaatkarlarımız mahallelerimizin bekçisi, zor zamanlarda vatandaşlarımızın yardımcısıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiş kıymetli bir müessesedir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir" dedi.

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, Ticaret İl Müdür Vekili M. Şakir Pelit ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Varol, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Ahilik Haftası'nın hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulunup esnafa bol kazançlı günler diledi. - AĞRI

Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret

Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret

Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Ferhan Şensoy Hulusi Akar Kenan Doğulu
Spor Max Meyer Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Varol'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:45:51. #1.11#