Ağrı'da ağaçların oluşturduğu kar manzarası göz kamaştırdı

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Ağrı'da ağaçların oluşturduğu kar manzarası göz kamaştırdı Ağrı'da etkili olmaya devam kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'da ağaçların oluşturduğu kar manzarası göz kamaştırdı

AĞRI - Ağrı'da etkili olmaya devam kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'da Mart ayında etkili olmaya devam eden kar yağışıyla birlikte Selahaddin Eyyubi Parkı'nda bulunan ağaçlarda eşsiz manzaralar oluştu. Etkili olan kar yağışının ardından, ağaçların ve dalların üzerinde biriken karlar özellikle kış mevsiminde ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı'da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen ve fotoğraf tutkunu olan vatandaşlar için uğrak bir mekan oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN