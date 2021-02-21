Ağrı'da ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntünler oluşturdu
21.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:10
Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Kışın zorlukların yanı sıra güzellikleri de beraberinde getirdiği kentte, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu.
Karla kaplı ovada kırağı tutan ağaçlar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, dere ve nehirler de buz tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez