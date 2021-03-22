Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı

22.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:44
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı

Ağrı'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ tatbikatı düzenledi.

Ağrı'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ tatbikatı düzenledi.

Ağrı'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ konusunda eğitim verdi. Ekipler, karla kaplı dağlık alanda Türk Kızılay, Beşir Derneği ve Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyesi arama-kurtarma gönüllülerine kar bilgisi, çığ bölgesine giriş, arama kurtarma, olay yeri yönetimi, kar katmanlarını inceleme ve çığ testlerini uygulamalı olarak gösterdi. - AĞRI

Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı
Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:45:56. #1.16#
title