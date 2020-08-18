Ağrı'da 982 işletmede korona virüs denetimi gerçekleştirildi Korona virüsle mücadele kapsamında Ağrı Valiliği tarafından toplu yaşam alanlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Ağrı Valiliği tarafından toplu yaşam alanlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Ağrı Valisi Osman Varol'un da zaman zaman katıldığı denetimler aracılığıyla, vatandaşlara korona virüs ile mücadele kapsamında uyarılar yapılarak vatandaşların korona virüse karşı bilinçlenmeleri ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları amaçlanıyor. Ağrı Valiliği tarafından oluşturulan ekipler, korona virüsle mücadele kapsamında 982 işletmede denetimler gerçekleştirdi. Denetimler gerçekleştirilen işletmelerden 20 tanesine cezai işlem uygulanırken, 5 işletmeye ise ikazda bulunuldu.

Düzenli olarak sahada denetimler gerçekleştiren ekiplerin yanı sıra evde karantinada bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, evde karantina kurallarına uyulup uyulmadığı denetleniyor. Gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs testi pozitif çıkan 11 vatandaşın kurallara uymadığı tespit edilerek kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA