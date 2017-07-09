Ağrı'da "9. Pişmaniye Festivali" - Ağrı
Ağrı ve İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "9. Pişmaniye Festivali" kapsamında, Ağrılı vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.
Ağrı ve İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "9. Pişmaniye Festivali" kapsamında, Ağrılı vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.
İzmit Belediye Başkanı Doğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ağrı'ya her gelişinde büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını belirtti.
İzmit'te 9 yıldır pişmaniye festivali yaptıklarını anlatan Doğan, "Pişmaniye sadece İzmit'indir. Başka yerlerde de pişmaniye görürsünüz, onlar İzmit'te yapılmamışsa pişmaniye değildir, taklittir. Çünkü İzmit'in iklimi Osmanlı'dan bu yana pişmaniye yapımı için en uygun yer." dedi.
Doğan, her yıl farklı yerlerde başlatılan festivalin sonra İzmit'te devam ettirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Gittik Bosna Hersek'te, Viyana'da, Bakü'de ve Makedonya'da yaptık. Dedik ki bu sefer de Ağrı'da yapalım. Ağrı bizim canımız, ciğerimiz. Memleketimizin her tarafı canımız ciğerimiz. Mardin'de aradı, 'bir daha ki sefere size geliriz' dedik. Pişmaniyeyi beğenirseniz burada da imalat yapabiliriz. Öğrenmek isteyenlere İzmit'te öğretiriz, yeni bir sektör olabilir. Kocaeli demek Ağrı demek, Diyadin demek İzmit demek."
AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe de gönül köprüsü kurdukları İzmit ile kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.
Yıllardır halkın arasına nifak sokmaya çalışanlar bulunduğunu anlatan Gökçe, "Bundan sonra da muvaffak olamayacaklardır. Çünkü Türkiye'de AK Parti iktidarı var. Türkiye'nin lideri var, dünya çapındaki lideri. Recep Tayyip Erdoğan var. Bu milleti bir arada tutan Recep Tayyip Erdoğan ve onun oluşturduğu o ana omurga var. Bu omurga olduğu sürece Türkiye üzerinden oynanan oyunlar bir bir bozulacaktır. Aramıza nifak tohumu ekenler muvaffak olamayacaklardır."diye konuştu.
Ağrı Valisi Süleyman Elban ise düzenlediği organizasyon dolayısıyla İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.
Programda, cadde üzerinde kurulan tezgahlarda hazırlanan pişmaniyeler, halka ikram edildi.
Ney dinletisiyle süren programda semazenlerin gösterisi ilgi gördü.