Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:07
Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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