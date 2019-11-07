Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:35
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA