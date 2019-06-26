Ağrı'da 75 öğrenci çalışma programına alınacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, sosyal çalışmalar programları kapsamında yaz tatilinde Ağrı'da 75 üniversite öğrencisinin istihdam edileceğini bildirdi.

Gıyas Güven yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

koordinasyonunda gençlere yönelik "Sosyal Çalışma Programı"nın İŞ-KUR

tarafından Ağrı'da da hayata geçirildiğini ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına yönelik yapılan programa kayıt başvurusunun 25 Haziran'da başladığını ve 4 gün süreceğini aktaran Güven, başvuruların İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yapılacağını söyledi.

Programa, açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında başarılı ve aktif öğrenci kaydı olan bütün yüksek öğretim öğrencilerinin katılabileceğini anımsatan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam edilecek öğrencilerin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 üzerinden en az 53,33 olması gerekmektedir. Herhangi bir bölüm ayrımı bulunmaksızın öğrenci kendisine en uygun olan programa

katılabilecektir. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma, yarım saati dinlenme

süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür. Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 lira ödeme almaya hak

kazanacak. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri

yatırılacak."

Kaynak: AA