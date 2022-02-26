Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

AĞRI (İHA) - - Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 26.02.2022 tarihinde Uygulama Noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada; 140 paket halinde daralı ağırlığı 72 kilo 394 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu soruşturmayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır"denildi.

Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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