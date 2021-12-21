Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı - Haberler
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Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'da 3 gündür etkili olan kar yağışıyla 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

AĞRI'da 3 gündür etkili olan kar yağışıyla 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte hafta sonu başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışma başlattı. 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.


Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Son Dakika Haberleri

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