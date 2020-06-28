Ağrı'da 600 bağ kamış yandı
Ağrı'da çıkan yangında 600 bağ kamış kullanılamaz hale geldi.
28.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:59
Ağrı'da çıkan yangında 600 bağ kamış kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde kömür işletmelerinin yoğunlukta bulunduğu alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yangını kontrol altına alan ekipler, yanan kamışların yakınında bulunan kömür torbalarına da tedbir amaçlı su sıktı.
Kamışların sahibi Nadir Baran, çıkan yangında 600 bağ kamışın küle döndüğünü ve 5 bin lira maddi kayba uğradığını söyledi.
Kaynak: AA