Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Doğubayazıt'ta Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda Ağrı Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tüfek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 adet MG3 makineli tüfek, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M1 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının 06-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yürüttüğü müşterek istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı kırsal alanında faaliyet gösteren 1 terörist ve teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi, Ağrı Diyadin ilçesi, Yeniçadır köyü kırsalında yakalanmıştır. Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olup, 1 teröristin sorgusu halen sürmektedir. İcra edilen operasyonlarda Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın kanları yerde kalmamıştır. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."

(Merve Gökbakan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı