Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

13.10.2020 23:18 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:18
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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