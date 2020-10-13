Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı