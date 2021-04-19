Ağrı'da 6 aydır kapalı olan Balık Gölü ile çevre köy yolları ulaşıma açıldı
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Ağrı'da 6 aydır kapalı olan Balık Gölü ile çevre köy yolları ulaşıma açıldı

Ağrı'da 6 aydır kapalı olan Balık Gölü ile çevre köy yolları ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ve çevresindeki köylerin yolunu 6 metreyi aşan karla mücadele ederek 10 günde ulaşıma açtı.

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ve çevresindeki köylerin yolunu 6 metreyi aşan karla mücadele ederek 10 günde ulaşıma açtı.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava ve coğrafi koşullar nedeniyle 6 aydır ulaşıma kapalı kalıyor.

Karla mücadele ekipleri, kışın tüm çabalara rağmen doğa şartlarının açılmasına izin vermediği yolu, baharın gelmesiyle ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Zaman zaman etkili olan kar ve tipide çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, zorlu coğrafyaya sahip bölgede yer yer 6 metreyi bulan karla mücadele etti.

Çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, metrelerce yükseklikteki karla mücadele ederek son yerleşim yeri olan Adakent köyüne ulaşmak için büyük çaba sarf eti.

Dozer ve greyderlerle karları temizleyen ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan 35 kilometrelik yol hattını 10 günlük zorlu bir çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Baharda da karla mücadele eden ekiplerin zorlu çalışması AA muhabirince görüntülendi.

Yaz aylarında bölgedeki köylerde yaşayıp sonbaharda da göç edip kışı Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra Iğdır'da geçiren vatandaşlar da baharın gelişi ve yolların ulaşıma açılmasıyla bölgeye gelmeye başladı.

Çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlardan İmdat Özmen, AA muhabirine, bölgede kışın zorlu geçtiğini ve ekiplerin zor şartlarda mücadele ederek yolu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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