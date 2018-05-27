Ağrı'da 56 Kadın, Girişimci Sertifikası Aldı

SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırımı Destek Ofisi tarafından bu kez sadece kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimine katılan 56 kadın, sertifika almaya hak kazandı.

SERKA Ağrı Yatırım Destek Ofisi'nin, KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında sadece kadın kursiyerlere yönelik kurs düzenlendi. Ajansın Yatırım Destek Ofisi binasında düzenlenen eğitimlere 60 kadın kursiyer başvurdu. 32 saat süren ücretsiz eğitimlerini tamamlayan 56 kadın kursiyer girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı.

Ağrı ilinde kadın girişimcilik kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimci adayları, girişimcilik desteği için KOSGEB'e başvuru hakkı kazandı. Başvuru sonunda başarılı bulunan girişimcilere iş kurmaları halinde 50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi verilecek. Eğitimlerde katılımcılara, girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve ögeleri, pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlar, iş planının yazılması ve sunumu konularında bilgi veriler verildi.

Kadınlara eğitim veren Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ceren Avcil, özellikle kadınlara yönelik bu tür eğitimleri düzenli bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Avcil, kadın girişimci sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Açtığımız kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Girişimci kadınların işlerini kurmadan önce bu eğitimleri almaları, bilinçli bir girişimci olarak ekonomik yaşama girmeleri çok önemlidir. Kadınların ekonomik alandaki faaliyetleri kentin ekonomisine ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

- Ağrı