Ağrı'da 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphane

AĞRI (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında Ağrı'daki 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphaneler kurulmaya başlandı.

Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Doğubayazıt Muhammet Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, kentteki 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphanelerin kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kurulumu tamamlanan kütüphanenin açılışını yapan Vali Osman Varol, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Kütüphanede oluşturulan kodlama sınıfında kendi oyununu geliştiren 7'nci sınıf öğrencisi Narin Temel, "Kütüphanemizi çok güzel buldum. Öğretmenlerimizin büyük emekleri oldu. Çok güzel, gelip çok rahat kitap okuyup ders çalışabiliriz. Kurulan bilgisayar odasında da arkadaşlarımız ile birlikte kodlama yapıyoruz. Şu anda 'Meteor avcısı' ismini verdiğimiz kendi oyunumuzu yapıyoruz" dedi. Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri ayrıca 2 bin 29 adet masa, 4 bin 58 adet sandalye, 800 metrekare perdeyi de 26 Kasım'a kadar tamamlayacak.