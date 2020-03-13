Ağrı'da 517 okul yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi Ağrı'da, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 517 okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

Ağrı'da, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 517 okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde okulların pazartesinden itibaren bir hafta süreyle tatil edilmesinin ardından il genelindeki 968 okulda "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması" sloganıyla çalışma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan çok sayıda dezenfekte ekibi, bugün son ders zilinin çalması sonrası il merkezi, ilçeler ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyonlardaki yatakhaneleri ilaçladı.

Bu çalışmayı 517 okulda kısa sürede tamamlayan görevliler, kentteki diğer okullarda da yarından itibaren çalışmalarını sürdürerek ildeki tüm okulları dezenfekte edecek.

Kaynak: AA