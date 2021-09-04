Ağrı'da 50 bin kovanla arıcılık faaliyeti yürütülüyor

Açılış programında konuşma yapan Vali Varol: "Ağrı'da 2000'li yılların başında kovan sayısı 2 bin 200 civarında iken bu yıl itibari ile 23 bin 400 kovana sahibiz ve buna yaklaşık 26 bin 500 gezginci kovanı da eklediğimiz zaman görüyoruz ki yıl içerisinde ilimizde 50 bin kovanla arıcılık...

Açılış programında konuşma yapan Vali Varol: "Ağrı'da 2000'li yılların başında kovan sayısı 2 bin 200 civarında iken bu yıl itibari ile 23 bin 400 kovana sahibiz ve buna yaklaşık 26 bin 500 gezginci kovanı da eklediğimiz zaman görüyoruz ki yıl içerisinde ilimizde 50 bin kovanla arıcılık faaliyeti yürütülüyor. " Dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol daha sonra Arıcılık sektöründe başarılı çalışmalar yürüten Ağrılı arıcılara plaket takdim ederek, Tat, koku, aroma ve yüksek prolin değeri ile diğer ballardan ayrılıp Ağrı'ya özgü olan Geven Balı ve arı ürünlerinin tanıtıldığı stantları ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre