Ağrı'da "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" ile çiftçiler koyunlarını almaya başladı

Ağrı Valiliği koordinesinde tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında 14 çiftçi 1200 koyun aldı.

Ağrı Valiliği koordinesinde tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında 14 çiftçi 1200 koyun aldı.

Ağrı'da çiftçilere ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulan ve Valilik, belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası ortaklığıyla başlatılan projeye başvurular devam ediyor.

Projede birinci etabın ilk aşamasında 14 çiftçi, toplamda 1200 koyun almanın sevincini yaşadı.

Et ve Süt Kurumu bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Osman Varol, çiftçilerle sohbet edip aldıkları koyunların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Varol, vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve 3 bine yakın başvurunun olduğunu söyledi.

Başvuru sürecini tamamlayıp şartlarını yerine getirenlerin hayvanlarını tedarik edip Ağrı'ya getirmeye başladığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu proje Ağrı'mızın potansiyelini harekete geçirecek ve özellikle hayvancılık alanında olmamız gereken yere bizi taşıyacak çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tarım teşkilatımıza, belediye başkanlığımıza ve ekibine, bütün üretici birliklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza ve devletine ve Ağrı'nın potansiyeline güvenerek medeni cesaret gösterip projede yer alan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Varol, kentin gelişimi için adım atmak ve yerinde istihdamla Ağrı'yı kalkındırmak isteyen vatandaşların her türlü girişimini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez