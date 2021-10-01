Ağrı'da '5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı - Haberler
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Ağrı'da "5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da

Ağrı'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle çevrim içi başladı.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ağrı'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle çevrim içi başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden (AİÇÜ) yapılan açıklamaya göre, "Bütün Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" temalı sempozyuma birçok ülkeden 30 bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında katılımcılara internet üzerinden görüntülü hitap eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anadolu'nun alim ve arif şahsiyetlerinden Ahmed-i Hani adına düzenlenen sempozyumda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

Karabulut, sempozyumda 3 gün boyunca bildirilerin sunulacağını belirterek, "Bildirilerde Kurtuluş Savaşı'nın en zor dönemlerinde yazdığı İstiklal Marşı ile milletimizin ümitlerini artıran Ersoy'un ilmi kişiliği, çalışmaları, insanlığa sunduğu katkıları ele alınacak. Farklı ülkelerden on-line olarak da olsa sempozyumumuza teşrif eden saygın bilim insanları, sunacakları bilimsel tebliğlerde birçok konuyu tartışarak bizlere de önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Sempozyumun ilk günü, bilim insanları tarafından sunulan bildirilerle tamamlandı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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