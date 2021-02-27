Ağrı'da 5 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Ağrı'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, okul ve iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, şüphelinin D.D. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
D.D'nin 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez