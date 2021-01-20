Ağrı'da 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

20.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:08
Ağrı'da 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ağrı'da düzenlenen operasyonda, 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Ağrı'da düzenlenen operasyonda, 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte tütün mamulleri kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma sonucu, 1350 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 450 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron ve 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütünün yanı sıra her biri 5 kilogramlık şeffaf poşetlerde yer alan 450 kilogram açık tütün, 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre ile 100 sigara sarma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Survivor Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 20:09:26. #1.15#
title