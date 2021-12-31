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46 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da 3 adrese operasyon düzenleyen polis, 46 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirdi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da 3 adrese operasyon düzenleyen polis, 46 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarına davam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Y.Y. ile M.T'nin ev ve bir iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, pet şişeler içerisinde 46 litre sahte içki ve yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılıkta serbest bırakıldı.

46 litre sahte içki ele geçirildi

46 litre sahte içki ele geçirildi

46 litre sahte içki ele geçirildi

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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