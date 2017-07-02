Ağrı'da 41 Paket Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran plakalı bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon lira değerinde 41 adet Afyon ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında, Gürbulak Gümrük Sınır Kapısına giriş yapan İran plakalı bir tırda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yapılan aramada, araçta bulunan 3 dingilin içerisine gizlenmiş, piyasa değerinin 1 milyon olduğu değerlendirilen 41 paket afyon sakızı ele geçirilmiştir." denildi. - AĞRI