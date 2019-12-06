Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, sabah saatlerinde Ağrı Tutak Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
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Gebersinler bunların vatana faydaları olmaz bunların kökünü kazımak gerek vatan hainleriCevap Yaz Yayından Kaldır