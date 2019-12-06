Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

06.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:59
Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

'nın ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Ağrı Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, sabah saatlerinde Ağrı Tutak Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.


Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (1)

  • M MMMM:
    Gebersinler bunların vatana faydaları olmaz bunların kökünü kazımak gerek vatan hainleri
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