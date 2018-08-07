Ağrı'da 4 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da polisin hırsızlık, dolandırıcılık ve kapkaç olaylarına karıştığı tespit ettiği 4 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik son 15 gün içerisinde bir dizi operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin il merkezinde kapkaç, iş yeri, kurum ve evden hırsızlık, bisiklet-motosiklet hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştığı tespit edilen 19 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Suç unsurlarıyla birlikte adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 15 kişinin ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.