Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 380 bin lira olduğu belirtilen 30 kilogram metamfetamin maddesi yakalandı.

Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
25.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:13

Ağrı'da, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 380 bin lira olduğu belirtilen 30 kilogram metamfetamin maddesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, İran'dan Ağrı-Doğubayazıt bölgesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldığı belirtildi.

Bunun üzerine hudut hattında görev icra eden Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, araziye bırakılmış şekilde 30 kilogram metamfetamin maddesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 6 milyon 380 bin lira olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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