Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Hakkari Valiliği önündeki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması HAKKARİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hakkari Valiliği önündeki tören
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması
HAKKARİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı