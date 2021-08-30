Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valiliği önündeki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması HAKKARİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hakkari Valiliği önündeki tören

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması

HAKKARİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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