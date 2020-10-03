Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.10.2020 23:58 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:16
Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz  hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cankut Taşdan

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