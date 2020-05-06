Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
06.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:55
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA