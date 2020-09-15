Ağrı'da 3 köy ile 23 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkın riski azaltıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da 3 köy ile 23 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkın riski azaltıldı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, tarım arazileri ile bazı köylerin karşı karşıya kaldığı taşkın risklerini önleme çalışmalarının DSİ tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Ağrı'da 3 köy ile 23 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkın riski azaltıldı
15.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:51

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, tarım arazileri ile bazı köylerin karşı karşıya kaldığı taşkın risklerini önleme çalışmalarının DSİ tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi Ağrı'daki tarım arazilerine zarar veren taşkınların önlenmesi için Devlet Su İşleri'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilgi veren Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

" Bereketli topraklar Ağrı'mızda tarım arazilerine zarar veren taşkınların önlenmesi adına yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. DSİ tarafından Ağrı Merkez Şeryan Çayı Taşkın Koruma Projesi tamamlanarak 3 köyümüz, 23 bin 170 dekar tarım arazimizin taşkın riski azaltılmıştır." - AĞRI

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Niran Ünsal Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Adem Büyük Eddie Newton Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bursa Milli Suriye Antalya
Şu an buradasınız: Ağrı'da 3 köy ile 23 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkın riski azaltıldı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:09:43. #1.15#
title