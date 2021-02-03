Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
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Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı

03.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:09
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı

KIŞ mevsiminde yoğun kar yağışının yaşandığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde 3 kardeş, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kardan gelin ve damat yaptı.

KIŞ mevsiminde yoğun kar yağışının yaşandığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde 3 kardeş, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kardan gelin ve damat yaptı. 

Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyünde yaşayan hayvancıılık yapan İmamoğlu kardeşler, yoğun kar yağışının kardan adam yapmaya karar verdi. Farklı bir kardan adam yapmak için kolları sıvayan 3 kardeş, kardan gelin- damat yapmaya başladı. 3 gün boyunca uğraşan kardeşler, kovalarla kalıp haline getirdikleri kilolarca karla merdiven kullanarak yaklaşık 5 metre uzunluğunda gelin- damadı tamamladı. 3 kardeş kardan gelinin başına duvak örterken damadın boynuna ise kravat takmayı unutmadı. İmamoğlu kardeşlerin yaptığı kardan gelin ve damat köylülerin de ilgisini çekti.


Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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