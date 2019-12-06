Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.12.2019 19:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:51
Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.54'te, merkez üssü 'nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi. 


Kaynak: DHA
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