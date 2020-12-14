Ağrı'da 29 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
14.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:22
Ağrı'da birçok suçtan 29 yıl hapis cezası bulunan bir kişi emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı'da birçok suçtan 29 yıl hapis cezası bulunan bir kişi emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten adam yaralama gibi 14 ayrı suçtan 29 sene hapis cezası bulunan C.G. isimli şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı