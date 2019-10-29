Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendiAĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 96. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
AĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 96. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen çelenk sunma törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum amirleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
VİDEO: Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi