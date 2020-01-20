Ağrı'da 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Ağrı'da 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Ağrı'da 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri, dere yatağına gizlenmiş 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

20.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54
Ağrı'da 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da ekipleri, dere yatağına gizlenmiş 26 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri