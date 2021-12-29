AĞRI'DA -26.9'DA DONAN ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE SANAYİYİ GÖTÜRÜLÜYOR

AĞRI (DHA) - HAVA sıcaklığının sıfırın altında 26.9 derecelere düştüğü Ağrı'da araçlar dondu. Sürücüler tarafından çalıştırılamayan araçlar, çekicilerle sanayiye götürüldü. Kar yağışının durduğu Ağrı'da yaklaşık bir haftadan beri Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığın sıfırın altında - 26.9 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde her tarafı buz kapladı. Soğuk hava sebebiyle kentin bazı noktalarında donan araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, çekiciler yardımıyla sanayiye götürülüyor. Sürücü Suat Ünal, merkez Namık Sezgin Caddesi'nde donan arabasını uzun süre çalıştırmaya çalıştı. Bütün uğraşlarına rağmen aracını çalıştıramayan Ünal, çekici yardımıyla tamir için sanayiye götürdü. Arabasını naylon branda ile örttüğü halde donmasına engel olamadığını belirten Suat Ünal, soğuk havaların kendilerini oldukça zorladığını dile getirerek: 'Ben Ağrı'da yıllardır esnaflık yapıyorum. Uzun zamandır bu kadar soğuk hava ile karşılaşmamıştık. Gerçekten havalar çok soğuk. Eksi 25 derece şu anda. Arabamız dondu çalışmıyor. Bizde uğraşıyoruz ya çalıştıracağız ya da yakacağız. Gece belli aralıklarla da çıkıp çalıştırıyoruz. Ama buna rağmen bu gün arabamız dondu. Böyle bir şey gerçekten yok" dedi.

Bu arada Ağrı'da dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Ağrı merkez -26.9, Diyadin -15.1, Doğubayazıt -11.6, Eleşkirt -18.3, Hamur -26.3, Taşlıçay -24.2.