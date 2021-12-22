Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı

AĞRI (DHA) - AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 237 köy yolu, ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri; 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile kent genelinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu köy yollarında ilerlemekte güçlük çekiyor. Ekipler, öncelikle hastaların bulunduğu köy yollarını açtıkları için asılsız ihbarlarda bulunulmamasını istedi. Ağrı'ya bağlı 563 köyden yolu kapalı 237'sine ulaşmak için yoğun çaba harcanıyor.