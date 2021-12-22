Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı

Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 237 köy yolu, ulaşıma kapandı.

AĞRI (DHA) - AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 237 köy yolu, ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri; 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile kent genelinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu köy yollarında ilerlemekte güçlük çekiyor. Ekipler, öncelikle hastaların bulunduğu köy yollarını açtıkları için asılsız ihbarlarda bulunulmamasını istedi. Ağrı'ya bağlı 563 köyden yolu kapalı 237'sine ulaşmak için yoğun çaba harcanıyor.


Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı

Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı

Ağrı'da 237 köy yolu, kardan kapandı

Bakan Muş: Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş: Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title