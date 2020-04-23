Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak, milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti geleceğin teminatı olan çocuklara emanet ettiğini ve bu anlamlı günü çok sevdiği çocuklara bayram olarak hediye ettiğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir.

Tüm çocukların, savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu ve neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum."

Milletvekili Çelebi ise 23 Nisan'ın sadece ulusal egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların da bayramı olduğunu anımsatarak, çocukları ve gençleri milli ve manevi değerlerle donatıp, istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Çelebi, "Tüm dünya çocuklarına umut dolu yarınlar diliyorum. Bu vesileyle başta ilk Meclis Başkanımız, Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Mecliste kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan, aziz vatan uğruna şehit düşen her bir vatan evladını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Sayan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'Ülkemin Renkleri Ülkemin Çocukları' projesi kapsamında 81 ildeki çocuklarla birlikte Ağrı'da da 3 günlük dolu dolu bir şenlikle kutlamayı planladıklarını ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Çocukların bayramını kutlayan Sayan, mesajında şunlara yer verdi:

"Evlatlarımızın, kalpleri vatan ve millet

sevgisiyle dolu, ülkemizi hep bir adım ileriye taşıyacak nitelikte,

görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı bireyler olarak yetişmesi ise

bizim en büyük temennimizdir. Projemizi Allah'ın izniyle önümüzdeki sene ilk gün ki heyecanla hep

birlikte kutlayacağız. Kötü günleri geride bırakarak geleceğimizin

mirası çocuklarımızın bu anlamlı gününü en güzel şekilde kutlayacağız."

Kaynak: AA