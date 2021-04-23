Ağrı'da 23 Nisan kutlaması
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Ağrı'da 23 Nisan kutlaması

Ağrı'da 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ağrı'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Abide Meydanı'nda tören düzenledi. Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Edip Erdoğan ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, öğretmenler ve az sayıda öğrenci katıldı. - AĞRI

Ağrı'da 23 Nisan kutlaması
Ağrı'da 23 Nisan kutlaması
Ağrı'da 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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